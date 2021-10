Allerta Meteo a Messina, prosegue l’attività di monitoraggio della Prefettura: “la situazione sta migliorando”

29 Ottobre 2021 19:01

Continua l’attività dell’Unità di crisi costituita, presso il Palazzo del Governo di Messina, dalla serata di ieri, a seguito dell’allerta meteo di livello rosso, al fine di monitorare la situazione e affrontare in maniera sinergica eventuali criticità. L’Unità di crisi, avvalendosi “di appartenenti alle varie componenti provinciali del Sistema di Protezione Civile, ha seguito l’evolversi della situazione meteorologica, che non ha determinato situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, pertanto, non si sono registrati interventi di rilievo. Prosegue comunque l’attività di monitoraggio da parte di questa Prefettura, nonostante un previsto miglioramento delle condizioni meteorologiche in tutta la provincia, come da messaggio di allerta della Protezione Civile Regionale, che ha comunicato il passaggio dei livelli di allerta da rosso ad arancione e giallo a partire dalla mezzanotte di oggi per la zona A (fascia tirrenica), mentre continua il livello rosso per la zona I (fascia ionica), che sarà costantemente attenzionata da parte dell’Unità di crisi”.