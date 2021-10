Allerta Meteo a Messina, De Luca: “domani resta tutto chiuso”. L’ordinanza con i DETTAGLI

28 Ottobre 2021 21:26

Il Sindaco di Messina ha emanato l’ordinanza di chiusura per molte attività, non solo le scuole come annunciato in un primo momento: a preoccupare il primo cittadino sono i bollettini del meteo

“Domani tutto chiuso per allerta meteo, ci tenevo a comunicarvelo”. E’ quanto afferma il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, in una diretta su Facebook. Per domani la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo di livello rosso anche sulla provincia messinese così il primo cittadino, che inizialmente aveva optato per la chiusura delle scuole, ha deciso di sospendere anche altre attività. “E’ consigliato dal bollettino meteorologico, ora emaniamo l’ordinanza. Possibilmente evitiamo di uscire”, ha proseguito De Luca. Il Sindaco, infine, ha cenato con Mogol ed ha affermato: “il maestro è rimasto colpito dal racconto delle baracche e verrà a Messina. Ci tiene a vederle”.

L’ordinanza

Il Sindaco Cateno De Luca con Ordinanza n. 245 di questa sera, giovedì 28 ottobre, ha disposto per domani, venerdì 29, la “chiusura di tutti gli Istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli dell’Infanzia, gli Asili nido, le Strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed indiretta), i Cimiteri, le Ville e gli Impianti sportivi comunali. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’avviso diramato dalla Sala Operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile di un’allerta di livello codice Rosso per rischio idrogeologico e idraulico, sino alle ore 24 di domani, venerdì 29. Nel prendere atto altresì, della nota inviata dalla Prefettura di Messina a tutti i Sindaci della Città Metropolitana nella quale è stata ravvisata l’opportunità, al fine di evitare spostamenti del personale dipendente e dell’utenza, di procedere alla sospensione dell’attività, e che l’attività lavorativa avvenga unicamente in forma agile, garantendo comunque i servizi essenziali di emergenza. Pertanto il Sindaco ha stabilito altresì che domani, venerdì 29, il personale comunale svolgerà l’attività lavorativa in modalità agile. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti dalle normative vigenti”.