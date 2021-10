24 Ottobre 2021 17:00

Allerta Meteo a Catania, sospese tutte le attività nell’Hub vaccinale di via Forcile. Stop anche al drive in di Acireale

Dalle 13.30, a causa dell’allerta meteo, sono state sospese tutte le attività nell’Hub vaccinale di via Forcile. Stop anche al drive in di Acireale. Sia i drive in per i tamponi che l’Hub per i vaccini riprenderanno la normale attività non appena sarà cessata l’allerta. Le persone che erano prenotate in via Forcile per questo pomeriggio potranno fare la somministrazione del vaccino nei prossimi giorni, presentandosi direttamente all’Hub vaccinale. Non è necessario fare una nuova prenotazione. “Lo stop – spiega il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti – si è reso necessario per tutelare sia gli utenti che gli operatori. Ci scusiamo per il disagio, ma è una sospensione momentanea. Seguiremo le indicazioni che vengono date dalla Protezione civile regionale”.