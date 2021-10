Alitalia: Ita si aggiudica il marchio per 90 milioni di euro

14 Ottobre 2021 23:46

Si è conclusa nella giornata di oggi la procedura di offerta pubblica

Ita si è aggiudicata il marchio di Alitalia. ”Si è conclusa, in data odierna, la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia spa e il dominio www.Alitalia.com” scrive la stessa compagnia in una nota. “Ad aggiudicarsi l’oggetto della procedura competitiva è stata la società Ita spa ad un valore di 90 milioni di euro”.