Elezioni Comunali 2021: per gli exit poll a Roma e Torino vittoria netta del Centro/Sinistra. Testa a testa a Trieste [DIRETTA LIVE]

18 Ottobre 2021 15:48

Elezioni Comunali 2021: urne chiuse per il ballottaggio in 65 Comuni. Grande attesa per Roma, Torino, Trieste, al via lo spoglio in diretta live su StrettoWeb

Urne chiuse per le elezioni comunali. Si è votato per il ballottaggio in 65 comuni in Italia. Attesa soprattutto per i tre capoluoghi di Regione: Roma, Torino e Trieste. Al turno di spareggio anche sei capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Isernia, Latina, Savona e Varese. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede.

La situazione a Torino e Trieste

A Torino, Stefano Lo Russo è al 56-60% e Paolo Damilano 40-44%. Testa a testa a Trieste: i due sfidanti Francesco Russo (centrosinistra) e Roberto Dapiazza (centrodestra) sono entrambi intorno al 50%, precisamente 48-52%.

Gualtieri verso la vittoria a Roma

Gualtieri dovrebbe tenere un comizio in piazza Santi Apostoli verso le 18 a Roma, prima di un passaggio nella sede del Pd al Nazareno dove Enrico Letta con lo stato maggiore del Pd è riunito per seguire lo spoglio del ballottaggio.

Gli exit poll

La situazione a Roma, Torino e Trieste dopo il primo turno

A Roma i cittadini sono chiamati a scegliere tra Enrico Michetti, il candidato del centrodestra, che ha ottenuto il 30,1% delle preferenze, e Roberto Gualtieri del centrosinistra, che al primo turno ha avuto il 27% dei voti. A Torino è sfida tra Stefano Lo Russo per il centrosinistra (43,8% al primo turno) e Paolo Damilano per il centrodestra (38,9%). Mentre a Trieste i due candidati sono Roberto Dipiazza del centrodestra (46,9%) e Francesco Russo del centrosinistra (31,6%).