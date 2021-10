Al via le selezioni dei migliori vini della Calabria, iscrizioni entro l’8 ottobre

5 Ottobre 2021 11:50

Calabria: al via la terza edizione di Sud Top Wine

Al via la selezione dei migliori vini della Calabria nell’ambito della terza edizione di Sud Top Wine, il concorso enologico che premia i migliori vini provenienti da sei regioni del Sud Italia: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il concorso, ideato e organizzato da Cronache di Gusto, vede la suddivisione del Sud Italia in macro territori, ovvero 21 categorie in cui i vini vengono organizzati per territori o per tipologia; per ciascuna categoria saranno premiati i tre vini migliori. Anche per l’edizione 2021 la valutazione sarà affidata ad una giuria di esperti di fama internazionale guidati da Daniele Cernilli, direttore responsabile di Doctor Wine e curatore della Guida Essenziale ai Vini d’Italia, giornalista di grandissima esperienza, cofondatore del Gambero Rosso, e autore di libri tecnici di divulgazione, degustazione e analisi dei vini, tra le persone più influenti nel mondo del vino italiano ed internazionale.

La giuria degusterà i campioni in concorso sull’Etna, dal 18 al 22 ottobre 2021, presso Villa Neri Resort & Spa di Linguaglossa, mentre la premiazione avverrà domenica 24 ottobre alle 17, sia in presenza che in diretta streaming, presso l’Hotel Villa Diodoro a Taormina, nell’ambito dell’evento Taormina Gourmet, in programma dal 23 al 25 ottobre prossimi.

Ecco i giurati della terza edizione di Sud Top Wine: Daniele Cernilli, presidente della giuria, Wojciech Bońkowski, direttore della rivista polacca Winicjatywa.pl, presidente del Polish Wine Trade Association; Daniela Dejnega, giornalista e critica austriaca, diplomata WSET, firma della rivista statunitense TRINK, referente di scrittura creativa per WEIN & CO, il principale portale di vino austriaco, con un proprio sito web, danieladejnega.com; Federico Latteri, esperto di vino, wine writer di Cronache di Gusto, collaboratore della Guida Essenziale ai Vini d’Italia, curatore della Guida ai Vini dell’Etna.

La partecipazione al concorso è gratuita. Basterà inviare i campioni entro venerdì 8 ottobre 2021 presso Villa Neri Resort & Spa (Contrada Arrigo – 95015, Linguaglossa, CT). Ogni cantina potrà partecipare inviando 3 bottiglie per ogni vino in degustazione, per un massimo di 6 referenze.

“Un pizzico di orgoglio – afferma Fabrizio Carrera, ideatore del concorso e direttore di Cronache di Gusto – accompagna i nostri sforzi in queste settimane di organizzazione di un concorso enologico che vuole richiamare sempre maggiore attenzione sui vini del Sud. Lo ripetiamo da qualche anno, il Mezzogiorno d’Italia ha un potenziale enorme, fatto di vini eccellenti, territori, storia e uomini e donne che vanno assolutamente fatti conoscere al mondo intero. Il nostro obiettivo è quello di far assaggiare alla giuria un migliaio di vini in rappresentanza di sei regioni. I migliori avranno un’occasione significativa di promozione all’estero nei mercati più importanti”.