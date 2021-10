Elezioni, è il giorno del voto: aperti i seggi in Calabria, a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste e molti altri comuni

3 Ottobre 2021 07:00

Elezioni amministrative e regionali, al via le operazioni di voto. Sfide avvincenti a Roma, Torino, Milano, Bologna e Napoli. Suppletive a Siena e nella Capitale

Aperti i seggio sino alle 23 per le regionali e amministrative in Calabria e per le comunali a Roma, Torino, Milano, Bologna, Napoli, Trieste. Si vota anche per le Suppletive a Siena e nella Capitale. I seggi saranno aperti anche domani, lunedì 4 ottobre dalle ore 07:00 alle 15:00, subito dopo lo scrutinio. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio.

Elezioni Regionali Calabria 2021: i candidati e le liste a sostegno

Sono state presentate 21 liste a sostegno di quattro candidati. Pd e M5S sostengono Amalia Bruni: è appoggiata anche dalle liste del Partito Socialista Italiano, Europa Verde, Tesoro Calabria, Amalia Bruni Presidente e Partito Animalista. Il candidato per il Centro/Destra è Roberto Occhiuto: è sostenuto anche da Fratelli d’Italia, Lega, Noi con l’Italia, Udc, Coraggio Italia e da Forza Azzurri. Si candida in Calabria anche il sindaco uscente di Napoli Luigi de Magistris: è appoggiato dalla lista DeMa, De Magistris Presidente, Uniti con de Magistris, Per la Calabria con de Magistris, Calabria Resistente e Solidale, Un’altra Calabria è possibile, lista promossa dall’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Infine Mario Oliverio, ex presidente della Regione Calabria dal 2014 al 2020, sostenuto dalla lista “Oliverio Presidente” in rotta con i Dem

Elezioni Regionali Calabria 2021: l’attribuzione dei seggi, lo sbarramento, il premio di maggioranza, la doppia preferenza

Il numero dei consiglieri da eleggere è 29 più il presidente eletto. Risulta eletto il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che hanno superato il 4% e le coalizioni di liste che superano l’8%. Premio di maggioranza per la lista (o le liste) che appoggiano il candidato governatore vincente. Alla lista, o coalizione di liste, che appoggiano il candidato presidente eletto sono garantiti almeno 16 seggi (il 55% del totale). Da ricordare che la legge elettorale non prevede il voto disgiunto, è prevista una sola preferenza per un candidato consigliere regionale, una croce solo sulla lista, solo sul nome del candidato presidente o su tutti e due. Per la prima volta anche alle elezioni regionali della Calabria ci sarà la doppia preferenza di genere, ossia la facoltà per l’elettore di esprimere due preferenze. Qualora l’elettore decida di esprimere preferenze e di esprimerne due nell’ambito della medesima lista prescelta, le due preferenze devono corrispondere a candidati di genere differente, pena l’annullamento della sola seconda preferenza.

Elezioni Comunali Calabria 2021, la guida al voto: Cosenza la città più popolosa, sfide interessanti a Polistena e Siderno. A Melito Porto Salvo rischio quorum

E’ una tornata elettorale importante per la Calabria: oltre che per le elezioni regionali, si vota, infatti, in numerosi comuni per il rinnovo dei sindaci e dei consiglieri comunali.

Caso anomalo a Lamezia Terme dove gli elettori andranno alle urne solo nelle sezioni elettorali numero 2, 44, 73 e 78, secondo quanto disposto dal Prefetto della provincia di Catanzaro con Decreto di convocazione dei comizi datato 5 agosto 2021. Il Tar aveva annullato il voto in quattro sezioni giudicandolo “gravemente inquinato”: la sentenza era stato poi parzialmente riformata dal Consiglio di Stato, che aveva comunque confermato la necessità del ritorno alle urne nelle suddette sezioni.

A Cosenza, dove si deciderà il successore di Mario Occhiuto, sindaco per due legislature, abbiamo ben 8 candidati sindaco. Dovrebbe delinearsi una sfida tra Franz Caruso, a capo di un’alleanza di centrosinistra senza il M5S e Francesco Caruso, alla testa della coalizione di centrodestra. Con un possibile terzo incomodo: Bianca Rende sostenuta da liste civiche e dai grillini. In lizza ci sono altri cinque candidati: Francesco De Cicco, assessore ancora in carica della Giunta Occhiuto, Valerio Formisani, attivista della sinistra, Fabio Gallo, ex coreografo e autore di programmi Rai, Franco Pichierri, sostenuto da “Noi con l’Italia” e dall’imprenditore Francesco Civitelli, sostenuto da liste civiche.

Nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria sono 19 i comuni chiamati al voto per eleggere il primo cittadino e l’intero consiglio comunale. A Melito Porto Salvo presentata un’unica lista con candidato a sindaco Salvatore Orlando. In caso non si raggiungesse il quorum, proseguirebbe il commissariamento dell’Ente. A Siderno è sfida tra Stefano Archinà, Mimmo Barranca, Antonio Cutugno, Maria Teresa Fragomeni, Antonio Sgambelluri. A Polistena è sfida a tre: Michele Tripodi, già sindaco per 10 anni, sfida Letterio De Domenico e Francesco Pisano. A Delianuova scontro tra Domenico Licastro ed Angela Strano. A Galatro sfida tra Sandro Sorbara e Nicola Marazzita. A Melicuccà una sola lista presentata con candidato sindaco Vincenzo Oliverio. A Melicucco è sfida a due: l’uscente Salvatore Valeriori sfida Francesco Nicolaci. A Seminara ben 3 liste capitanate da Domenico Antonio Savo, Carmelo Arfuso, Giovanni Piccolo. A Camini unica lista con l’uscente Pino Alfarano. A Careri Pietro Sergi sfida Giuseppe Pipicella. A Ferruzzano scontro tra Domenico Silvio Pizzi e Giovanni Romeo. A Gerace sfida tra Giuseppe Pezzimenti e Giuseppe Varacalli. A Mammola candidati a sindaco Stefano Raschellà e Antonio Longo. A Sant’Agata del Bianco ci riprova il sindaco uscente Domenico Stranieri, mentre lo sfidante è Mariano Comense. A Stilo sfida tra Giorgio Antonio Tropeano e Antonio Marrapodi. A Bova scontro tra Santo Casile e Giovanni Andrea Casile. A Palizzi due candidati sindaco: Anna Maria Tringali e Umberto Nucera. A Roghudi Pierpaolo Zavettieri è sia candidato sindaco che alle regionali nel Centro/Destra. A San Lorenzo sfida a tre tra Giuseppe Minnella, Giovanni Manglaviti e Carmela Battaglia.

Provincia di Catanzaro

Argusto

Badolato

Borgia

Cenadi

Chiaravalle Centrale

Cicala

Conflenti

Decollatura

Falerna

Feroleto Antico

Jacurso

Lamezia Terme

Martirano

San Sostene

Serrastretta

Soveria Mannelli

Soveria Simeri

Tiriolo

Torre di Ruggiero

Vallefiorita

Provincia di Cosenza

Aieta

Albidona

Altilia

Amendolara

Belmonte Calabro

Bisignano

Calopezzati

Celico

Cerisano

Cleto

Cosenza

Falconara Albanese

Francavilla Marittima

Fuscaldo

Guardia Piemontese

Lago, Mangone

Marano Principato

Pietrafitta

Rogliano

Rovito

San Cosmo Albanese

San Demetrio Corone

San Lorenzo Bellizzi

San Nicola Arcella

San Pietro in Amantea

Sangineto

Scala Coeli

Spezzano della Sila

Zumpano

Provincia di Crotone

Casabona

Cotronei

Crucoli

Pallagorio

Petilia Policastro

Area Metropolitana di Reggio Calabria

Bova

Camini

Careri

Delianuova

Ferruzzano

Galatro

Gerace

Mammola

Melicuccà

Melicucco

Melito Porto Salvo

Palizzi

Polistena

Roghudi

San Lorenzo

Sant’Agata del Bianco

Seminara

Siderno

Stilo

Provincia di Vibo Valentia

Brognaturo

Dasà

Filadelfia

Francica

Joppolo

Polia

Sant’Onofrio

Zambrone

