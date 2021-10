Al Bano: “il Sud è maltrattato, si pagano tasse altissime ma i treni vanno alla stessa del 1961”. E sul Ponte sullo Stretto…

25 Ottobre 2021 16:57

“Il Nord lo amo, lì ho materializzato i miei sogni. Ma tutti i conti sono a favore di una parte d’Italia, il Sud è maltrattato”. Lo ha affermato Albano Carrisi nel corso di un’intervista rilasciata a Dagospia. Qualche giorno fa l’attore è andato in piazza a Napoli con 500 sindaci a chiedere risorse per il Mezzogiorno. “Ho aderito alla proposta del mio amico Pino Aprile, che si batte contro le ingiustizie, e contro quelle perpetrate contro il Sud sono sceso in campo come era giusto fare – prosegue Al Bano – . Al Sud doveva arrivare il 70% del denaro dell’Unione Europea, ma siamo già al 40%, che a questo punto mi chiedo se arriverà davvero. Dall’Unità d’Italia in poi, il Nord ha strappato quel che ha potuto da qui per pagare i suoi debiti. Non dico che era meglio prima, non sentirà mai da me un discorso contro l’Italia unita, mi piace l’idea che lo sia, ma che lo sia davvero. Qui si pagano le tasse come al Nord. E però i treni vanno alla stessa velocità che nel ’61. Quelli rapidi arrivano al massimo a Napoli. Perché questa differenza? Subiamo uno schiaffo in faccia quotidiano”. Servono anche treni sul ponte sullo Stretto di Messina? Al Bano ha risposto: “chiaro che sì”.

Al Bano ha parlato anche del tema vaccini. “Ci sono tanti no-vax nel mondo dello spettacolo, e anche nomi importanti di cui non sarò certo io a fare il nome. Ma è indispensabile vaccinarsi. Ancora ricordo il dottore di Cellino che ci metteva in fila, scolaretti alle elementari, per l’anti vaiolo. Ci salvò la vita”. Il cantautore di recente si è vaccinato, all’inizio era un po’ titubante poi ha deciso di ricevere la somministrazione: “mi sono informato bene con un amico medico. Mi ha detto che il vaccino è la salvezza dell’ umanità, e così ho fatto Moderna. Astrazeneca? Sono successi un po’ di guai, capisco chi ne ha. In fondo la vita è la nostra, non un gioco. Mi fido comunque di chi produce i vaccini, e non ho le carte in regola per parlare di eventuali errori”. Albano comunque non si improvvisa virologo: “non ci penso nemmeno. Quanti ne abbiamo visti in questi mesi sbagliare? Con tutto il rispetto, perché alcuni li conosco bene”.