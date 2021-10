Atletica, Agnes Jebet Tirop uccisa a coltellate dal marito: era stata medaglia di bronzo nei 10.000 metri

13 Ottobre 2021 23:07

Agnes Jebet Tirop trovata morta nella propria abitazione: secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata uccisa a coltellate dal marito

Una tremenda tragedia scuote il mondo dell’atletica. Agnes Jebet Tirop, stella dell’atletica di origini keniote, è stata trovata morta nella propria abitazione di Iten (Rift Valley). La morte sarebbe dovuta a diverse coltellate che le sono state inflitte, secondo le prime ricostruzioni, apparentemente dal marito dopo un litigio che aveva allarmato i vicini: l’uomo era anche il suo allenatore e sarebbe già stato arrestato. Agnes Jebet Tirop lo scorso 12 settembre scorso aveva stabilito il nuovo primato mondiale dei 10 mila metri su strada, mancando di un solo secondo (30’01”) la barriera dei 30 minuti netti. La Tirop nel 2015 fu la più giovane atleta di sempre a vincere (assieme a Zola Budd, trent’anni prima) il titolo mondiale assoluto di cross country. Nel 2017 a Londra e nel 2019 a Doha conquistò per due volte consecutive la medaglia di bronzo mondiale nei 10.000 metri. È arrivata quarta alle Olimpiadi di Tokyo sui 5000 metri.

Il procuratore dell’atleta, l’ex azzurro Gianni Demadonna, ha dichiarato: “una tragedia immane, di cui abbiamo notizie solo parziali. So che lei e il marito avevano litigato un paio di mesi fa e Agnes si era trasferita per allenarsi al centro federale di Iten. Cosa possa essere successo davvero non lo so, so che Agnes era un talento enorme“.