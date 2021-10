Agguato a Vibo Valentia: un arresto per il tentato omicidio di un 32enne

19 Ottobre 2021 08:44

Un fermo per tentato omicidio a Vibo Valentia, ferito alla spalla il 32enne Domenico Catania

I Carabinieri hanno eseguito un fermo per il tentato omicidio avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Vibo Valentia: un colpo di pistola ha raggiunto alla spalla Domenico Catania, 32 anni, già noto alle forze dell’ordine in quanto imputato nel maxiprocesso Rinascita Scott contro i clan del Vibonese.

L’uomo è stato raggiunto dal colpo d’arma da fuoco mentre si trovava in piazza Maio.

I dettagli dell’operazione che ha portato al fermo saranno illustrati dal procuratore Falvo nel corso di una conferenza che si terrà alle ore 11 nella sede del comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia.