Elezioni Comunali 2021, affluenza alle urne alle ore 19 in Sicilia e Sardegna

10 Ottobre 2021 20:16

Elezioni Comunali 2021, affluenza alle urne in calo in Sicilia e Sardegna con rispettivamente il 33,98% ed il 35,89%

Alle 19, in Sicilia, l’affluenza alle urne nei 42 Comuni chiamati a eleggere le nuove amministrazioni cittadine è stata del 33,98%. L’affluenza più alta continua ad essere registrata in provincia di Messina, con il 40,40% degli aventi diritto che si sono recati ai seggi. La più bassa in provincia di Caltanissetta, dove si vota in due Comuni, con l’26,88%. I dati sono stati resi noti dall’assessorato regionale agli Enti locali.

Elezioni comunali 2021: l’affluenza in Sardegna alle 0re 19

Urne aperte dalle 7 alle 23 (e dalle 7 alle 15 di lunedì) in Sardegna, dove i cittadini sono chiamati ad eleggere 98 sindaci (su un totale di 377 comuni). Alle 19 di domenica, secondo i dati del Viminale, l’affluenza si attesta al 35,89%. Un dato in calo rispetto alle precedenti amministrative, che alla stessa ora avevano fatto registrare un’affluenza del 49,05%. Nelle tre città con più di 15mila abitanti, dove è previsto il turno di ballottaggio, a Olbia ha votato il 34,89% (46,13%), a Carbonia il 34,18% (46,89%), mentre a Capoterra l’affluenza è stata del 32,86% (43,48%).