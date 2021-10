Aereo privato precipita su un edificio a San Donato Milanese: 6 morti

3 Ottobre 2021 14:36

Un aereo privato è precipitato sopra un edificio a San Donato Milanese provocando 6 morti

Paura a San Donato Milanese, in provincia di Milano: un aereo privato è precipitato su un parcheggio multipiano in via Marignano. A bordo dell’aereo, da poco decollato da Milano Linate e diretto in Sardegna, ci sarebbero 6 persone: sono tutti morti nell’impatto. L’aereo sarebbe un PC-12, secondo quanto apprende l’AGI. Si tratta di velivolo executive, monomotore, monoplano ad ala bassa, progettato e prodotto dall’azienda aeronautica svizzera Pilatus Aircraft. Il PC-12 negli anni ’90 ed e’ in grado di trasportare comodamente 9 persone (o sei nella versione Vip) oltre ai due membri dell’equipaggio. Sul posto diverse ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.