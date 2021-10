Acr Messina-Vibonese 0-0: si chiude il primo tempo, pochissime emozioni – LIVE

20 Ottobre 2021 17:45

Acr Messina-Vibonese, la partita in diretta: tutti gli aggiornamenti di StrettoWeb in tempo reale con formazioni ufficiali, cronaca testuale, tabellino e, al termine, ricco post partita

Alla ricerca del bis. Dopo le quattro sconfitte di fila, l’Acr Messina si è rilanciato con l’arrivo di Ezio Capuano e la vittoria rocambolesca a Potenza. Ora c’è l’esame Vibonese dell’ex D’Agostino, altro scontro diretto nonché ghiotta occasione per uscire fuori dalle sabbie mobili. StrettoWeb seguirà come sempre il match in tempo reale con tutti gli aggiornamenti: formazioni ufficiali, cronaca testuale, tabellino e, al termine, ricco post partita con pagelle e dichiarazioni dai protagonisti.

Acr Messina-Vibonese: la cronaca in diretta

45′ – L’arbitro non assegna recupero, si chiude il primo tempo di Messina-Vibonese sullo 0-0.

35′ – La gara rimane equilibrata, con pochissime occasioni e fiammate occasionali. Giusto il pari per il momento.

15′ – Che conclusione di Vukusic! Attento il portiere dei calabresi a respingere in angolo.

10′ – Pericolo dalle parti di Lewandowski, il tiro di Fomov indirizzato verso la porta viene ribattuto dalla difesa.

8′ – Primo calcio d’angolo per l’Acr Messina. Lo schema però non produce effetto.

1′ – Via, inizia la sfida! Sono i padroni di casa a muovere il primo possesso.

PRIMO TEMPO

Acr Messina-Vibonese: le formazioni ufficiali

Mikulic per Celic, Vukusic per Balde e Fofana per Konate. Queste le principali novità di Capuano rispetto al match di Potenza. Confermato Fazzi nella linea difensiva con Morelli e Sarzi Puttini ai lati.

MESSINA: Lewandowski, Morelli, Fazzi, Carillo, Sarzi Puttini, Mikulic, Fofana, Damian, Simonetti, Adorante, Vukusic.

VIBONESE: Mengoni, Vergara, Risaliti, Mahrous, Fomov, Tumbarello, Gelonese, Basso, Mauceri, Golfo, Sorrentino.