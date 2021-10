L’Acr Messina ora non si vuole fermare, al Franco Scoglio arriva la Vibonese: dove seguire la diretta della partita

19 Ottobre 2021 21:41

Dove seguire la diretta della partita tra Acr Messina e Vibonese, in programma domenica alle 17:30 e valevole per la 10ª giornata del girone C di Serie C

Un altro scontro diretto, un’altra ghiotta occasione per uscire fuori dalla zona calda. L’Acr Messina non vuole fermarsi e va alla ricerca della seconda vittoria di fila dopo il blitz di Potenza. La “scossa” Capuano sembra esserci stata, ma ora servono conferme. Al Franco Scoglio arriva una diretta concorrente, la Vibonese allenata dall’ex centrocampista giallorosso Gaetano D’Agostino.

Acr Messina-Vibonese: dove seguire la diretta della partita

Oltre alla consueta diretta su StrettoWeb, la partita sarà trasmessa come sempre su Eleven Sports, la piattaforma streaming che anche per quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere tutti i contenuti relativi alla Serie C. Per seguire il match bisogna abbonarsi sul sito e scegliere il pacchetto mensile o stagionale. Per vedere la gara in streaming basta uno smartphone o un tablet, oppure una smart tv compatibile con l’app o con Android tv. In alternativa, sempre da questi dispositivi, si può accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.