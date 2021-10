13 Ottobre 2021 22:09

Acr Messina-Vibonese, cambia l’orario della sfida che si giocherà mercoledì prossimo

“La Lega Pro, attraverso il Comunicato Ufficiale N. 71/DIV del 13 ottobre 2021, ha disposto che la gara ACR Messina-Vibonese, valevole per il decimo turno del campionato di Serie C Girone C, sarà disputata mercoledì 20 ottobre alle ore 17:30 allo Stadio “Franco Scoglio” di Messina”. Non si giocherà in serata, come inizialmente previsto, il match tra Messina e Vibonese di mercoledì prossimo. Gara anticipata al pomeriggio.