Messina-Vibonese, uno 0-0 scritto: la sfida del Franco Scoglio è una buona alternativa ad una compressa di Valeriana

Acr Messina-Vibonese, la partita in diretta: tutti gli aggiornamenti di StrettoWeb in tempo reale con formazioni ufficiali, cronaca testuale, tabellino e, al termine, ricco post partita

Una buona alternativa a una compressa di Valeriana. E’ più o meno la sintesi di Messina-Vibonese, anticipo del turno infrasettimanale del girone C di Serie C. Una gara scialba, noiosa, in grado di regalare il nulla cosmico. E pensare che la doppia occasione (una per parte) nel primo quarto d’ora faceva presagire tutt’altro. Niente di tutto questo. Zero costruzione, tanti errori in fase d’appoggio, gioco ristagnante a centrocampo e atteggiamento attendista e protetto, da entrambe le parti. Ciò significa poche emozioni, quasi nulle, zero occasioni e 0-0 scritto. I cambi ravvivano il finale, quantomeno nei ritmi, ma gli errori restano e le occasioni continuano a latitare. Alla fine il pari non accontenta nessuno, ma muove soltanto la classifica.

Acr Messina-Vibonese, il tabellino

MESSINA (3-5-2): Lewandowski; Morelli, Mikulic, Carillo; Sarzi Puttini (74′ Goncalves), Fazzi, Fofana (46′ Russo) (83′ Catania), Damian, Simonetti (58′ Konate); Vukusic, Adorante (58′ Balde) A disp.: Fusco, Rondinella, Fantoni, Celic, Marginean, Distefano, Busatto. All. Capuano.

VIBONESE (3-4-2-1): Mengoni, Mahrous, Risaliti, Gelonese, Basso, Tumbarello (75′ Cattaneo), Mauceri (82′ Ngom), Vergara, Fomov, Sorrentino (73′ Persano), Golfo ( 82′ Ciotti) A disp.: Marson, Alvaro, Polidori, Grillo, La Ragione, Bellini, Cigagna, Leone All. D’Agostino.

ARBITRO: Di Graci di Como (Melchiorre-Camilli).

NOTE – Ammonizioni: Fazzi (M), Ciotti (V). Rec.: 0′ p.t. e 4′ s.t.

Acr Messina-Vibonese: la cronaca in diretta

90’+4 – Triplice fischio: Messina-Vibonese non è mai decollata, lo 0-0 è scritto.

90′ – I minuti di recupero concessi sono 4.

77′ – Sassata dalla distanza di Mikulic, pallone alto. Prova a scuotersi coi cambi il Messina.

75′ – Girandola di cambi nelle due squadre, Capuano si gioca un altro slot e sostituisce Sarzi Puttini con Gonçalves, autore dell’assist per il gol vincente di Fofana a Potenza. Il tecnico del Messina spera in un altro aiuto dall’esterno.

67′ – Ci prova Mahrous, ma la palla finisce fuori: quasi un rigore in movimento per lui, che era ben posizionato, ma l’italoegiziano spreca. I ritmi rimangono bassi ma l’impressione è che, tra le due squadre, quella che ha provato di più a creare qualcosa, e a farlo con ordine, sia stata la Vibonese.

59′ – Doppio cambio per l’Acr Messina: Balde e Konate prendono il posto rispettivamente di Adorante e Konate.

53′ – Questo avvio di secondo sembra ricalcare a grandi linee l’andamento del primo. Ritmi bassissimi, poche idee in fase di costruzione e squadre accorte. L’esempio lampante è il primo giallo, che arriva adesso. E’ per Fazzi.

46′ – Inizia la ripresa.

SECONDO TEMPO

45′ – L’arbitro non assegna recupero, si chiude il primo tempo di Messina-Vibonese sullo 0-0.

35′ – La gara rimane equilibrata, con pochissime occasioni e fiammate occasionali. Giusto il pari per il momento.

15′ – Che conclusione di Vukusic! Attento il portiere dei calabresi a respingere in angolo.

10′ – Pericolo dalle parti di Lewandowski, il tiro di Fomov indirizzato verso la porta viene ribattuto dalla difesa.

8′ – Primo calcio d’angolo per l’Acr Messina. Lo schema però non produce effetto.

1′ – Via, inizia la sfida! Sono i padroni di casa a muovere il primo possesso.

PRIMO TEMPO

Acr Messina-Vibonese: le formazioni ufficiali

Mikulic per Celic, Vukusic per Balde e Fofana per Konate. Queste le principali novità di Capuano rispetto al match di Potenza. Confermato Fazzi nella linea difensiva con Morelli e Sarzi Puttini ai lati.

MESSINA: Lewandowski, Morelli, Fazzi, Carillo, Sarzi Puttini, Mikulic, Fofana, Damian, Simonetti, Adorante, Vukusic.

VIBONESE: Mengoni, Vergara, Risaliti, Mahrous, Fomov, Tumbarello, Gelonese, Basso, Mauceri, Golfo, Sorrentino.