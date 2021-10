Acr Messina-Vibonese, è partita la prevendita: tutte le info sui biglietti. C’è una promo speciale

14 Ottobre 2021 18:07

E’ partita la prevendita di Messina-Vibonese, in programma mercoledì 20 ottobre alle ore 17:30

ACR Messina comunica che è attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Franco Scoglio“ di Messina relativo la gara di campionato tra il Messina e la Vibonese prevista per mercoledì 20 ottobre alle ore 17.30. La prevendita si chiuderà alle 17.00 del giorno della gara. Sono disponibili n. 1.275 posti in Curva Sud e n. 250 posti in Tribuna Centrale A. Per l’acquisto del biglietto è obbligatorio esibire il documento d’identità a cui va intestato il tagliando. Per l’accesso allo stadio sarà controlla la temperatura corporea e sarà necessario esibire anche il Green Pass. Solo ed esclusivamente i ragazzi sotto i 12 anni, possono accedere allo Stadio senza esibire il Green pass. Per poter avere accesso allo stadio “Franco Scoglio”, si raccomanda di rispettare la normativa anti-Covid vigente. Si raccomanda altresì di presentarsi muniti di mascherine protettive, che andranno indossate per tutta la durata dell’evento, compresi pre-partita, intervallo e deflusso dallo stadio.

COSTO BIGLIETTI

Curva Sud € 10 più diritti di prevendita € 1,50

Tribuna Centrale A € 20 più diritti di prevendita € 1,50

Gratis fino a sei anni

PROMO SPECIALE

In occasione di Messina-Vibonese tutte le donne e i ragazzi con età compresa tra 7 e 14 anni potranno acquistare il biglietto in Curva Sud e settore ospiti al prezzo speciale di 3€ (più diritti di prevendita € 1,50). Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato online su postoriservato.it. Sarà possibile inoltre acquistare il biglietto anche nei punti vendita di Messina. Di seguito link con tutti i punti vendita:

https://www.postoriservato.it/punti-vendita.html

SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi ai supporters della Vibonese è riservato solo ed esclusivamente nel settore ospiti, 200 posti disponibili. Come da disposizioni ministeriali, sarà possibile acquistare fino alle ore 19:00 di martedì 19/10/2021. Il tagliando d’ingresso allo stadio a prezzo intero potrà essere acquistato al costo di 10 euro (più diritti di prevendita) del circuito postoriservato.it.