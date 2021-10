Acr Messina, Sullo sincero: “fischi e critiche giuste, in questo momento c’è da stare muti e lavorare di più e meglio”

9 Ottobre 2021 21:42

Al termine del match del Franco Scoglio tra Acr Messina e Monterosi Tuscia, le parole in conferenza stampa del tecnico peloritano Salvatore Sullo

Analisi nuda e cruda. E sincera. E’ quella del tecnico del Messina Salvatore Sullo nella conferenza stampa post sconfitta interna contro il Monterosi, la quarta di fila e la seconda consecutiva in casa.“Questi – dice l’allenatore – sono momenti in cui noi dovremmo stare muti e lavorare di più e meglio. E’ l’unica cosa che ci può portare fuori da un periodo del genere. Sulla partita, paradossalmente eravamo anche partiti bene nella ripresa, ma dopo il gol dell’1-2 ci siamo liquefatti. Ci prendiamo le critiche e i fischi, che sono giusti. Fisicamente stiamo sempre meglio, credo quindi che sia più una questione di testa. Se mi sento in discussione? Lo siamo sempre noi allenatori, non è una domanda da fare a me. Visto che non godo di grandissimi favori in questo momento, lo dico ora: amo i colori del Messina e mi sentirei in discussione anche se vincessimo tutte le partite. Oltre che voglia di lavorare, ho del sentimento che mi ha spinto ad aver accettato di tornare qui”.