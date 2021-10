Acr Messina, terremoto in panchina: esonerato Salvatore Sullo, il comunicato

10 Ottobre 2021 13:45

“Visti i risultati sportivi delle ultime settimane e il crescente atteggiamento negativo della squadra”, la società ha comunicato l’esonero del tecnico

Salvatore Sullo non è più l’allenatore dell’Acr Messina. E’ costata cara la sconfitta casalinga contro il Monterosi, valsa la quarta consecutiva in campionato, e già al termine del match aveva iniziato a trapelare nell’aria la possibilità dell’esonero. La squadra del tecnico campano ha collezionato soltanto cinque punti in questo avvio di stagione, la società ha quindi ritenuto necessario dare una svolta. Di seguito il comunicato:

“L’ACR Messina, visti i risultati sportivi delle ultime settimane e il crescente atteggiamento negativo della squadra, in seguito ad un confronto con il responsabile tecnico Salvatore Sullo, nel quale lo stesso ha manifestato le proprie difficoltà, ha deciso di comune accordo con l’allenatore di interrompere il percorso intrapreso.

L’ACR Messina ringrazia l’allenatore campano per il lavoro svolto con professionalità ed impegno costante, augurando le migliori fortune professionali nel prosieguo della carriera”.