Acr Messina, Capuano guarda il lato positivo: “la Juve Stabia ha vinto senza tirare in porta”

24 Ottobre 2021 17:15

Le parole in conferenza stampa del tecnico Capuano, al termine della sconfitta dell’Acr Messina in casa della Juve Stabia

“Ho visto un grande Messina, abbiamo perso una partita onestamente che non si poteva perdere. Loro hanno vinto senza tirare in porta. Noi abbiamo subito gol mentre ancora protestavamo, è un gol che non si può prendere. C’è grande amarezza perché ho visto una crescita nella qualità di gioco e nella struttura dei cambi. Non abbiamo raccolto quanto dovevamo in queste partite. Abbiamo perso troppe seconde palle, c’è stata comunque la personalità. Damian? L’ho tolto perché ci raddoppiavano, ci colpivano alle spalle. Nel primo tempo abbiamo avuto comunque la migliore palla gol con Vukusic, non abbiamo concesso nulla. Io penso all’occasione sprecata da Adorante, ma anche le occasione di Balde fanno recriminare”. E’ quanto afferma in conferenza stampa il tecnico Eziolino Capuano. Il tecnico dell’Acr Messina non digerisce la sconfitta contro la Juve Stabia anche se si dice soddisfatto per quanto visto in campo.