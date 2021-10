Acquaformosa: ripristinato l’arrivo della corsa delle 13 nel borgo arberesh

1 Ottobre 2021 19:52

Da domani, 2 ottobre, sarà ripristinato l’arrivo ad Acquaformosa della corsa del servizio scolastico Castrovillari – Acquaformosa delle 13,10. A dare notizia dell’avvenuto ripristino dell’arrivo ad Acquaformosa della corsa del servizio scolastico che parte dalle 13,10 da Castrovillari è il primo cittadino di Acquaformosa, Gennaro Capparelli. “Dopo la diffida di ieri inviata a Ferrovie della Calabria e, per conoscenza, alla Regione Calabria Dipartimento Trasporti e Mobilità in cui si richiedeva il ripristino della corsa scolastica con partenza da Castrovillari alle ore 13,10 fino ad Acquaformosa, già nella mattinata odierna sono stato contattato dai dirigenti di Ferrovie della Calabria i quali mi hanno subito dato rassicurazioni circa una immediata e pronta soluzione della problematica evidenziata. Un dirigente di Ferrovie della Calabria, nel primo pomeriggio di oggi, mi ha anticipato telefonicamente che già dalla giornata di domani 2 ottobre la corsa delle ore 13,10 da Castrovillari arriverà fino ad Acquaformosa. Ringrazio Ferrovie della Calabria, i Dirigenti e i Funzionari che si sono prontamente occupati della vicenda addivenendo a una soluzione in tempi record nonostante il silenzio e le responsabilità della Regione Calabria. Grazie alla serietà di Ferrovie della Calabria, nonché alla sollecitudine e professionalità dei suoi Dirigenti, dunque, i ragazzi di Acquaformosa che studiano a Castrovillari, da domani 2 ottobre, potranno arrivare tranquillamente Acquaformosa”, è quanto ha comunicato il sindaco di Acquaformosa, Gennaro Capparelli.