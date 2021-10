Pallacanestro Viola, Acqua Sorbello sarà partner ufficiale del club neroarancio

9 Ottobre 2021 12:02

La Pallacanestro Viola comunica l’accordo di partnership per la stagione sportiva 2021-2022 con Acqua Sorbello

Acqua Sorbello sarà partner ufficiale della Viola anche nella stagione sportiva 2021-2022 L’acqua minerale Sorbello sgorga da più sorgenti di montagna nel cuore della Sila piccola, nel territorio del Comune di Decollatura (CZ), sulle pendici del Monte Reventino, in uno splendido parco incontaminato e adeguatamente protetto, in una zona di straordinaria naturalità, priva di insediamenti urbani e industriali, ricca di fresche acque che sgorgano limpide in un terreno che per la sua natura biochimica ne garantisce purezza e leggerezza.

Sorbello è un’acqua leggera e fresca, ideale per accompagnare la dieta dei nostri atleti poichè è un’acqua oligominerale dalle grandi proprietà organolettiche, a bassissimo residuo fisso ( solo 0,039 g/L), che la rende ideale per la reidratazione degli sportivi.

La scarsa concentrazione salina permette una potente azione diuretica attraverso un facile assorbimento da parte dei reni. Una delle caratteristiche peculiari dell’acqua Sorbello riguarda la Durezza che la rende pura e ne caratterizza il gusto, è completamente priva di nitriti e per la quantità di sodio è molto indicata per le diete relative.