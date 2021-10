A Taverna (CZ) la Sagra della Salsiccia e della Patata Silana [INFO E DETTAGLI]

16 Ottobre 2021 09:29

Taverna: la sagra si terrà domenica 24 ottobre

La Sagra della Salsiccia e della Patata Silana è un evento ultra trentennale che si pone annualmente lo scopo di far conoscere e/o riscoprire le peculiarità eno-gastronomiche del territorio montano attraverso la rivalutazione del prodotto autoctono della Sila Piccola, La Patata Silana. Sara’ un tripudio di gusto, sapore, tradizione e rispetto per la natura che anche quest’anno sarà presente in questa giornata tanto attesa. L’evento ha infatti aderito ad un progetto lanciato dal Ministero dell’Ambiente #Plastic Free, pertanto sarà completamente bollato l’utilizzo della plastica.

Non saranno commercializzate bottiglie di acqua in plastica pertanto gli avventizi potranno usufruire gratuitamente dei water point appositamente predisposti.

Per chi prenota la nostra borraccia CLICCANDO QUI o attraverso il tasto “Ordina” sulla pagina facebook, avrà il ticket gratis oltreché tanti altri vantaggi da scoprire. Gli stand gastronomici sono pronti a far vivere un’indimenticabile esperienza di gusto all’insegna della Patata Silana appunto, e – ovviamente – della sua fedele “compagna” Salsiccia. La giornata sarà inoltre caratterizzata da tante attività di svago, ci saranno dimostrazioni gratuite di primo soccorso, animazione per bimbi e adulti, tree climbing, tiro con l’arco, mini gonfiabili, e_bike rent, slack line show ma soprattutto tanta tanta musica. Un appuntamento da non perdere assolutamente Domenica 24 Ottobre 2021 a Villaggio Cutura presso Hotel Olimpo a Taverna (CZ).