A San Lorenzo una messa per ricordare Daniel Leone

24 Ottobre 2021 09:13

San Lorenzo: Giovanni Zampaglione ha celebrato ieri una messa per ricordare Leone, l’ex portiere della Reggina scomparso prematuramente

E’ stata celebrata ieri da don Giovanni Zampaglione una S. Messa presso la parrocchia SS. Trinità in Marina di San Lorenzo per ricordare Daniel Leone, ex portiere della Reggina (morto prematuramente a soli 28 anni per un tumore al cervello). Nello “spezzare” la Parola di Dio il parroco don Giovanni Zampaglione ha fatto riferimento alla liturgia del giorno e ha invitato i presenti ad avere una forte fede. “La fede ci aiuta a comprendere i segni della volontà di Dio nella nostra vita. A te, giovane o adulto dico, senti la voce di Gesù che ti dice: “Non ti abbattere !!! Abbi fiducia!!!. Ricordati che sei il risultato dell’amore di Dio che si perfeziona ogni giorno nella tua vita. Niente è perduto se restiamo fedeli al Signore nella prova“, afferma Don Giovanni.

Nel ricordare Daniel poi, don Giovanni, ha detto che durante il suo calvario il giovane portiere ebbe a scrivere cosi: All’inizio mi chiedevo: “perché proprio a me”?. Poi, dopo mesi, ho trasformato questa in “Perche’ non a me”? E’ il mio dolore e me lo devo portare. E’ la mia SFIDA!!! Daniel – prosegue il parroco nel suo ricordo- che ho conosciuto assieme al padre all’ospedale amava le sfide e aveva affrontato l’avanzare della malattia, come tutta la sua breve vita, sempre con il sorriso, raccontando sui social timori e speranze, senza mai nascondersi”. L’ultimo post su Instagram è stato questo: “GUARDA IL TUO PROBLEMA E DIGLI: TU SARAI IL MIO MIRACOLO DA RACCONTARE“. Nel concludere il ricordo il parroco don Giovanni Zampaglione ha detto: “AD-DIO Daniel !!! Grazie per il tuo esempio di lottatore, il tuo straordinario coraggio e il tuo sorriso che resteranno vivi nei cuori di tutti noi e nel ricordo di tutti“. Alla S. Messa hanno partecipato il direttore sportivo Taibi e il responsabile della Comunicazione Ferdinando Ielasi, mister Cormaci e la sua squadra “Borgo Grecanico melitese”, Giovanni Villari componente federale, Paolo Neri presidente dell’Associazione Calabriamoci e diversi fedeli della comunità di Marina di San Lorenzo.