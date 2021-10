A Reggio Calabria seconda serie di conversazioni culturali sul tema “Dante e Lucca” [VIDEO]

22 Ottobre 2021 09:36

Reggio Calabria: i risultati emersi dalla conversazione sul settecentenario dantesco

Roberto Pizzi, storico da tempo impegnato a indagare sulle vicende di Lucca moderna è stato il gradito ospite del Circolo Culturale “L’Agorà” nella nuova lettura che ha riguardato i luoghi ed i personaggi ed altri riferimenti relativi alla Città toscana. Il Volto Santo e il fiume Serchio sono evocati come simboli di Lucca, altri riferimenti sono collegati all’incontro di Dante con il poeta lucchese Bonagiunta Orbicciani (Purg. XXIV), che gli parlerà di una ragazzina “compaesana”. Nell’ottavo cerchio delle bolgie infernali, incontra Alessio Interminelli, nobile lucchese di parte bianca. Nella sesta cornice del Purgatorio, tra i golosi, il poeta lucchese Bonagiunta Orbicciani che gli preannuncia un soggiorno nella città di Lucca, rassicurandolo che la città lo accoglierà benevolmente. “Femmina è nata, e non porta ancor /benda”/ cominciò el, “che ti farà piacere / la mia città, come ch’om la riprenda”. E’ la misteriosa Gentucca Sarà lei che con la sua ospitalità cordiale farà cambiare parere a Dante su Lucca. Bonagiunta preavviserà Dante che Gentucca “ti farà piacere Lucca”, queste alcune delle location che sono state oggetto di analisi da parte dello storico toscano. Proseguendo, nel canto XXI, si trova l’Anziano reggitore con altri delle sorti di Lucca e questi è Martino Bottario, il barattiere immerso nella pece bollente, mentre la Città è esemplificata nell’umile Santa Zita, che dal suo infimo rango di serva, per le sue sante virtù, era talmente conosciuta da riuscire a far capire a tutti di quale luogo si parlasse e questo Dante lo mette in chiara evidenza, non citando Lucca ma per essa la stessa Santa. Poi Dante ricorda che lì nella pece non c’è il Volto Santo cui chieder grazia e lì non si nuota come nel Serchio. Di barattieri a Lucca, Città dove Dante fu anche esule, par di capire dal Poeta ce ne fossero assai. Tanti al punto che Egli scrisse che Lucca “Ogn’uom v’è barattier; fuor che Bonturo; del no, per li denar vi si fa ita.”, cioè, come spiega l’Autrice: Dante si lascia scappare che Lucca è piena di uomini corrotti e in modo ironico afferma che solo Bonturo si salva in quella città dove ogni “no” diventa “si” anche se non dovrebbe. Bonturo è un Dati, ancor vivo al tempo della pubblicazione dell’Inferno, un personaggio che si rappresenta in tutta la sua portata politica che farà finire Lucca in mani pisane. Poi al Purgatorio, Canto XXIV, ecco arrivare Bonagiunta da Lucca degli Orbicciani che quasi soffia a Dante un nome “Gentucca”, che i critici fa dividere ma che par fosse una gentile donna di Lucca che Dante avrebbe incontrato e gli avrebbe reso buono il soggiorno a Lucca. Torna poi nel libro l’Inferno con il Canto XVI, là dove si parla di Guido Guerra che fu un podestà di Lucca; un uomo valoroso e rispettato. Poi si termina con la celebre citazione di Lucca contenuta nel Canto XXXIII, che parlando del Conte Ugolino e della sua celeberrima vicenda politica e poi familiare, ecco Dante citare del suo sogno premonitore in cui vide il suo tiranno, l’arcivescovo di Pisa Ruggeri, dar la caccia al lupo e ai suoi cuccioli, là “al monte per che i Pisan veder Lucca non ponno”. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 22 ottobre.