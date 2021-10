A Reggio Calabria la “Giornata sulla diffusione della conoscenza dello scompenso cardiaco”

5 Ottobre 2021 17:10

Reggio Calabria: il 9 ottobre visite cardiologiche ed esami strumentali gratuiti al fine di diagnosticare o di monitorare la patologia

Il prossimo 09 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 la città di Reggio Calabria vivrà il suo appuntamento con la “LA GIORNATA SULLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLO SCOMPENSO CARDIACO”. Tale patologia secondo i dati più recenti colpisce 14 milioni di persone in Europa e più di 1 milione in Italia, e ogni anno i casi tendono ad aumentare, indicativamente 20 ogni 1000 individui tra i 65 e 69 anni e aumentano ampiamente nella popolazione over 85. Nonostante questi dati il livello di consapevolezza è ancora troppo basso. Pertanto con lo scopo di sensibilizzare e migliorare la conoscenza delle persone, pazienti e cargiver, che ogni giorno si trovano a fronteggiare questa patologia, l’U.O. di Cardiologia del Policlinico Madonna della Consolazione di Reggio Calabria ospiterà il camper AISC adibito ad ambulatorio.

I Dottori Ielasi, Nava, Giofrè, Zerbi; gli infermieri Nastasi, Balzetti, Parisi e Mangiola e l’OSS Romano aderiranno volontariamente all’iniziativa di cui sopra, promossa dall’AISC portando avanti un progetto sullo scompenso cardiaco iniziato nel 2019 con il primo congresso “SCOMPENSO CARDIACO DALLO STATO DELL’ ARTE ALLE PROSPETTIVE FUTURE” svolto a Reggio Calabria che ha avuto come ospite il Professore Di Somma Presidente nazionale AISC.

Si invita la popolazione calabrese a partecipare, in particolar modo i pazienti affetti dalla patologia in modo da intercettare la sua fase iniziale e migliorarne la prognosi, evitando situazioni di emergenza e di ospedalizzazione.