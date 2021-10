8 Ottobre 2021 12:46

A Reggio Calabria la 14ª edizione del Concorso Nazionale “In memoria di Olga: la vita oltre”, il Concorso fu istituito nel maggio 2008 per ricordare la piccola Olga Panuccio, vittima di una feroce aggressione insieme con i suoi genitori e deceduta il 1° aprile 2008

La Città Metropolitana di Reggio Calabria-Planetario Pythagoras, la Società Astronomica Italiana, il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, nell’ambito del Protocollo d’Intesa MI/SAIt, indicono la XIV edizione del Concorso Nazionale “In memoria di Olga: la vita oltre”.

In data 7 ottobre 2021, prot. n° 0024182, il MI, sul sito istituzionale, ha promulgato il Bando del Concorso, visionabile al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-in-memoria-di-olga-la-vita-oltre-xiv-edizione-a-s-2021-2022

Il bando può essere visionato anche sul sito del Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria: www.planetariumpythagoras.com. Il Concorso fu istituito nel maggio 2008 per ricordare la piccola Olga Panuccio, vittima di una feroce aggressione insieme con i suoi genitori e deceduta il 1° aprile 2008. Attraverso il ricordo di Olga Panuccio, l’iniziativa intende ricordare tutti i bambini a cui è stata negata la possibilità di un sereno avvenire. Il Concorso, ad oggi l’unico, è indirizzato agli alunni della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, per sollecitarli all’osservazione del cielo notturno e all’elaborazione di una personale riflessione, che si traduca in una pagina scritta o in una elaborazione grafica, nella considerazione che il cielo stellato sia il luogo che idealmente accoglie ogni bimbo scomparso. Il concorso è articolato in due sezioni: Disegno, con tema “Disegnate il Cielo”, e Composizione letteraria con tema “Raccontate il Cielo”. Alla scuola dell’infanzia è riservata la sezione Disegno.

I lavori devono essere inviati a:

Planetarium Pythagoras

Casella postale 32

89125 Reggio Calabria.

La data di scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al giorno 30 novembre 2021.

Non farà fede il timbro postale

I lavori possono essere presentati anche brevi manu presso il Planetario Pythagoras, Via Margherita Hack (già Salita Zerbi, 1) – Reggio Calabria

Per ogni altra informazione si rimanda al sito del Planetario www.planetariumpythagoras.com o contattando la Segreteria:

Telefono/fax: 0965 32 46 68

Cell. 328 9341475

E-mail: planetario.rc@virgilio.it