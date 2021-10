1 Ottobre 2021 15:32

Reggio Calabria: oggi l’ultimo saluto a Dino Lamberti Castronuovo presso la Chiesa di Santa Lucia

Grande commozione questo pomeriggio alla Chiesa di Santa Lucia a Reggio Calabria per i funerali di Dino Lamberti Castronuovo deceduto ieri a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Tanta gente per dare l’ultimo saluto ad un uomo speciale e gentile che dispensava sorrisi e affetto a chiunque. Dino è deceduto improvvisamente a 69 anni e lascia moglie, tre figli e nipoti e tre fratelli: Massimo, Mauro e il noto imprenditore Eduardo Lamberti Castronuovo.