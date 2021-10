23 Ottobre 2021 16:05

A Reggio Calabria apre il nuovo “Hub – servizi per la famiglia”, lunedì la presentazione

Verrà presentato lunedì 25 ottobre alle ore 10:00, presso i locali di via Sbarre inferiori al civico 139 a Reggio Calabria, il nuovo servizio dell’Assessorato comunale alle Politiche sociali “Hub – servizi per la famiglia”. Un luogo fisico, ma soprattutto uno spazio professionale, dove i cittadini potranno trovare orientamento ai servizi, informazioni ed indicazioni sulle opportunità educative, formative, ludico-ricreative rivolte a tutto il nucleo familiare. Soggetto aggiudicatario ed attuatore è “Progetto sociale 2.0”. Per l’occasione, interverranno il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore al Welfare Demetrio Delfino, il dirigente di settore Francesco Barreca, la responsabile dell’Unità operativa Minori Maria Grazia Marcianò e la coordinatrice del servizio, Maria Antonietta Cuzzola, di “Progetto sociale 2.0”.