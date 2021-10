A Ragusa un nuovo pronto soccorso di quasi 1.000 metri quadri [FOTO]

19 Ottobre 2021 16:36

Ragusa, l’assessore Razza: “ho voluto complimentarmi con gli appaltatori e con le maestranze”

“Un nuovo pronto soccorso, di quasi mille metri quadri. Una nuova terapia intensiva. È un lavoro impegnativo, portato avanti con serietà dall’Asp di Ragusa, che entro la fine dell’anno sarà consegnato alla città di Vittoria”, è quanto afferma l’assessore Ruggero Razza. “Esattamente come sono in corso analoghi interventi in decine di ospedali siciliani. Ho voluto complimentarmi con gli appaltatori e con le maestranze. Stiamo facendo uno scatto in avanti con i tempi di realizzazione di molte opere. Sarà un fine anno senza precedenti, tra le attività ordinarie – tutte nate sotto la nostra amministrazione – e quelle direttamente gestite dalla struttura commissariale affidata al presidente Musumeci”, conclude Razza.