Serie A, la Juventus prende il Toro per le corna: l’Inter ribalta il Sassuolo [CLASSIFICA]

2 Ottobre 2021 22:42

Non steccano le big di Serie A nell’anticipo della 7ª giornata: la Juventus batte il Torino e si prende il Derby della Mole, l’Inter va in svantaggio e poi ribalta il Sassuolo

Le big di Serie A impegnate negli anticipi del sabato della 7ª giornata soffrono ma non steccano. Per Juventus e Inter arrivano due vittorie sofferte, maturate entrambe nei secondi 45 minuti di gioco. La Juventus aveva davanti un test piuttosto proibitivo: il Derby della Mole contro un solido e grintoso Torino, al quale approcciarsi dopo le fatiche di Champions League contro il Chelsea. Gara che sembrava avviata verso la parità a reti bianche, con un primo tempo di marca granata e un secondo più favorevole ai bianconeri. A 4 minuti dalla fine però una zampata di Locatelli è valsa 3 punti importantissimi per i bianconeri che hanno raccolto il terzo successo consecutivo che li proietta in scia al treno Champions League.

Ancor più complicata la gara dell’Inter. I nerazzurri si ritrovano addirittura sotto nel punteggio contro il Sassuolo, puniti da un calcio di rigore di Berardi. Nella ripresa Inzaghi vede i suoi sotto ritmo e pesca dalla panchina le carte giuste per dare nuova linfa alla manovra nerazzurra. Dzeko si dimostra ancora una volta decisivo firmando il pari con il 6° gol del suo inizio di stagione, poi si fa stendere in area da una goffa uscita di Consigli, in libera uscita da difensore più che da portiere. Dal dischetto Lautaro non perdona e ribalta il punteggio.

I risultati della 7ª giornata di Serie A

Venerdì 1 ottobre

Cagliari-Venezia 1-1 (19′ Keita Balde, 90’+2 Busio)

Sabato 2 ottobre

Ore 15:00

Salernitana-Genoa 1-0 (66′ Djuric)

Ore 18:00

Torino-Juventus 0-1 (86′ Locatelli)

Ore 20:45

Sassuolo-Inter 1-2 (22′ rig. Berardi, 58′ Dzeko, 78′ rig. Lautaro Martinez)

La classifica di Serie A

Napoli 18 Inter 17 Milan 16 Roma 12 Fiorentina 12 Lazio 11 Atalanta 11 Juventus 11 Empoli 9 Bologna 8 Torino 8 Udinese 7 Sassuolo 7 Verona 5 Sampdoria 5 Genoa 5 Venezia 5 Spezia 4 Salernitana 4 Cagliari 3

