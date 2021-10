5G, Osservatorio Ey: copertura al 95% della popolazione in 7.500 comuni

7 Ottobre 2021 12:37

Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – La copertura 5G ha ormai raggiunto il 95% della popolazione e oltre 7.500 comuni italiani. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio Ultra Broadband Ey diffusi in occasione della terza e ultima giornata dell’Ey Digital Summit in corso a Roma. La distribuzione tra i territori è abbastanza omogenea, con la totalità delle regioni allineate alla media nazionale.

Le tecnologie digitali e i data analytics, é stato sottolineato, saranno una delle chiavi per favorire una sempre maggiore integrazione della sostenibilità nel core business delle aziende. La tecnologia è da intendere come il fattore abilitante della trasformazione dei modelli di business.