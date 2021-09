Wanda Ferro interroga il Ministro Carfagna sul Reddito di Cittadinanza: “è metadone di Stato”. Ma l’esponente di Forza Italia difende il provvedimento grillino [VIDEO]

8 Settembre 2021 22:00

Il Question Time sul Reddito di Cittadinanza di Wanda Ferro ed in replica Carmela Ella Bucalo al Ministro per il Sud e la Gestione Territoriale Mara Carfagna. Le immagini

Il Reddito di Cittadinanza è un provvedimento, voluto dal Movimento 5 Stelle e votato anche dalla Lega durante il primo governo Conte, che sin dalla sua genesi ha fatto discutere e provocato enormi polemiche. Nel Question Time di oggi Wanda Ferro ed in replica Carmela Ella Bucalo hanno “interrogato” il Ministro per il Sud e la Gestione Territoriale, Mara Carfagna: “il governo Draghi ha aumentato l’erogazione del reddito di cittadinanza e noi vogliamo sottolineare la difficoltà di tutte le aziende, più volte denunciata, di trovare manodopera proprio a causa dell’erogazione del RdC. Per noi il reddito di cittadinanza rappresenta un metadone di Stato che allunga la vita ma conduce a morte certa. Le chiediamo in merito i dati di incremento lavorativo rispetto alle imprese italiane”. Sorprendente la risposta dell’esponente di Forza Italia (partito che non ha votato in Parlamento a favore del RdC), la quale ha difeso il provvedimento definendolo “uno strumento di sostegno alla povertà. Senza il Reddito molte famiglie sarebbero in serie difficoltà economiche”. Non è mancata la risposta di Bucalo: “sono passati due anni dal varo di questa misura che avrebbe dovuto garantire l’ingresso nel mondo del lavoro dei soggetti percettori. Di fatto oggi non possiamo che constatare un enorme fallimento. La misura nella sua interezza ha mostrato la sua vera natura: solo assistenzialismo dannoso per l’intera Nazione”. In basso il VIDEO completo.