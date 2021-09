Volley Reghion, altra ufficialità: arriva l’italo-argentina Giuliana Cannestracci

16 Settembre 2021 11:34

Altro volto nuovo in casa Volley Reghion: ufficializzata l’italo-argentina Giuliana Cannestracci

Nuovo innesto per la Volley Reghion. Si tratta della palleggiatrice italo-argentina Giuliana Cannestracci. La Cannestracci andrà così a comporre il reparto palleggiatrici e insieme alla De Araujo andrà a guidare la cabina di regia del sestetto schierato. Giuliana, dopo le esperienze maturate tra Genova, Benevento, Oristano, Messina e Gioiosa Jonica, si troverà in riva allo Stretto nel nuovo progetto più “smart” voluto dal patron Minniti. “Sono felice ed entusiasta di far parte di questo nuovo e ambizioso progetto – sono le sue parole – i valori e il modo di concepire la pallavolo della società vanno d’accordo con i miei, non vedo l’ora di iniziare e dare il mio meglio”. Giuliana va così a completare la rosa di questa nuova stagione e si congiunge con le compagne di squadra che hanno già iniziato l’attività da lunedì presso il Palacalafiore, che sarà anche quest’anno la casa della Volley Reghion.