Volley Reghion, altra ufficialità: arriva Liudmila Nava

13 Settembre 2021 10:31

Volley Reghion, c’è Liudmila Nava: l’ufficialità e le prime parole della giocatrice

Un tassello alla volta, la Volley Reghion ha assemblato il suo “mosaico” 2021-2022. Arriva anche Liudmila Nava. Per lei, dopo gli ultimi anni di militanza in Serie C tra Costa Viola, Elio Sozzi Torretta e Bagnara, ci sarà l’opportunità di confrontarsi con una categoria nuova e la possibilità di poter crescere ad un livello superiore. La giocatrice è stata subito entusiasta di questa chiamata, poiché ha sempre voluto giocare per questa società sin dai tempi in cui si chiamava Cuore, e anche perché si tratta di un salto di categoria dopo gli anni passati a far gavetta.

Di seguito le dichiarazioni di Liudmila: “Sin da subito sono stata interessata alla proposta che Zino mi ha fatto. È una società che conosco da sempre, mi sono sempre detta che un giorno ci avrei voluto far parte da atleta e finalmente quest’anno sarà così. Il progetto del quale il DS mi ha parlato mi ha da subito incuriosita. Diciamo che non ho perso molto tempo ad accettare, uno dei motivi anche il fatto di poter prendere parte ad un campionato di categoria superiore. L’obiettivo principale che la società si è posta per questa stagione è quello di raggiungere in tranquillità la salvezza. Ci auguro di raggiunge-re questo e tanto altro sperando di poter contare anche sulla presenza dei tifosi che nell’ultimo anno e mezzo è venuta a mancare”.