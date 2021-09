Calabria, violenta rissa in un maneggio di Catanzaro: 4 persone in ospedale, 2 gravi

9 Settembre 2021 16:48

Violenta rissa in un maneggio di Catanzaro: 2 persone gravi, attualmente ricoverate in rianimazione. Altri 2 finiscono al pronto soccorso

Grave episodio di violenza accaduto in un maneggio di Catanzaro. Una violenta rissa ha coinvolto diverse persone, 6 delle quali, secondo i primi bilanci dell’accaduto, sono finite in ospedale. Due persone hanno riportato gravi ferite e si trovano adesso ricoverate presso il reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale Pugliese e dovrebbero essere sottoposti a intervento chirurgico. Sarebbero meno gravi invece le condizioni nelle quali versano altre due persone coinvolte nella furiosa lite, per le quali è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato alla colluttazione, compito dei Carabinieri venirne a capo.