Villa San Giovanni: Hiba Missaoui eletta Miss Mondo Calabria 2021

17 Settembre 2021 09:58

Hiba Missaoui è la Miss Mondo Calabria 2021. A breve il responso delle selezioni di Gallipoli

Nei giorni scorsi si è svolta a Villa San Giovanni, presso l’arena Mino Reitano, con il patrocinio del comune, la finalissima delle selezioni regionali di Miss Mondo Calabria. La Miss Mondo calabrese di quest’anno, ha finalmente un nome e un volto, è Hiba Missaoui, 18 anni, mora, occhi scuri, di origini tunisine, ma con cittadinanza italiana, incoronata con la preziosa corona, creata ad hoc per l’occasione, dagli orafi di Magna Grecia Gioielli. L’ha spuntata su 18 miss in gara, durante la splendida serata condotta da Valeria Pellegrino, organizzatrice del concorso insieme a Mario Vitolo, anche coordinatore dello stesso, convincendo la giuria con la sua straordinaria bellezza. Il lasciapassare per la semifinale di Gallipoli, è stato anche conquistato da Giulia Angotti di Lamezia Terme, Melissa Pizzurro di Trebisacce, Nicoletta Ventrice di Briatico, Caterina Mafrica di Reggio Calabria e Maria Grazia Attinà di Sant’Alessio in Aspromonte, che con più di 1200 preferenze sui social, si è aggiudicata la fascia del web. A queste si aggiungono anche le vincitrici del 2020, Giulia Morabito con la fascia Miss Kordax, l’amaro reggino e Roberta Alagna, che ha conquistato la fascia dello sponsor Edil Cuzzola. Alla reggina Alessia Maria Cagnolo, invece è andato il titolo di Miss Clivia. Come al solito non solo bellezza durante le serate di Miss Mondo Calabria, dopo il primo defilè firmato Clivia, dove le ragazze hanno sfilato con le magnifica borse di …,a far divertire e intrattenere la gente presente, ci sono stati due artisti reggini: Gigi Misefari, che ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico dell’arena e la spumeggiante cantante reggina Benedetta Marcianò, che con la sua verve, ha incantato tutti. Dopo la classica sfilata in costume da bagno, è stata poi la volta dell’abito elegante, impreziosito dai preziosi di Magna Grecia Gioielli. E alla fine la tanto attesa proclamazione, a conclusione di un percorso, che per le miss è solo all’inizio, alle finali nazionali di Gallipoli, si attenderà infatti il responso finale. Le calabresi e le siciliane proclamate nelle selezioni regionali di quest’anno, hanno raggiunto la cittadina salentina in queste ore. Mario Vitolo e Valeria Pellegrino, responsabili anche del concorso in Sicilia, si sono detti orgogliosi del risultato delle miss siciliane già presenti a Gallipoli da diversi giorni, sono tre infatti le ragazze rientrate tra le 25 miss della finalissima. Adesso non ci resta che aspettare il responso per le miss calabresi che a breve faranno il passaggio in giuria.