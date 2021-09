Villa San Giovanni in lutto per la morte improvvisa di Antonio Santoro: “apprezzato per capacità professionali e qualità umane”

17 Settembre 2021 15:27

L’uomo era fratello di Marco Santoro, già Assessore e Consigliere comunale di Villa San Giovanni

La città di Villa San Giovanni è in lacrime per la scomparsa improvvisa di Antonio Santoro, persona perbene, stimata e benvoluta da tutti. E’ quanto si apprende in un post pubblicato dall’Amministrazione Comunale sulle pagine social: “a tutta la famiglia ed in particolare a Marco Santoro, già Assessore e Consigliere comunale, giungano le più sentite condoglianze”.