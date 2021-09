Da Reggio Calabria a Uomini e Donne, il cestista Valerio Costa fra i corteggiatori di Roberta e Andrea Nicole

14 Settembre 2021 18:40

Valerio Costa nello studio di Uomini e Donne: il cestista di Reggio Calabria scelto fra i corteggiatori delle troniste Roberta e Andrea Nicole

Fra i corteggiatori del programma Uomini e Donne c’è un volto noto di Reggio Calabria. Fra i ragazzi selezionati dal programma di Maria De Filippi, appuntamento fisso nei pomeriggi di Canale 5, c’è anche Valerio Costa. Cestista reggino classe 1997, Valerio Costa è cresciuto nelle giovanili di Casalpusterlengo e si è messo in luce nella stagione 2014-2015 come playmaker della Pallacanestro Viola giocando 25 partite in stagione. Successivamente ha vestito le maglie di Piacenza, Lecco, Teramo, Porto Sant’Elpidio e Vicenza, oltre a quella della Nazionale fino all’Under 19. L’ultima stagione ha ritrovato proprio la Pallacanestro Viola, ma da avversario, con la Scandone Avellino incrociata sia nella fase a orologio che nei Playout di Serie B nei quali a spuntarla sono stati i neroarancio. Durante l’offseason si è aggregato a Scafati. Valerio Costa è apparso nella puntata odierna di Uomini e Donne fra i corteggiatori di Roberta, 21 enne ragazza di Roma e Andrea Nicole, nata biologicamente uomo ma che da tempo ha effettuato il percorso per diventare la splendida donna che è oggi.