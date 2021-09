Reggio Calabria, il virologo Foti: “il vaccino anti-Covid ogni anno andrà fatto. Green Pass per i lavoratori? Scelta aberrante”

24 Settembre 2021 22:40

I chiarimenti del Dottor Foti sul vaccino anti Covid e la tanto discussa terza dose: l’esperto ha anche criticato la scelta del Governo di estendere il Green Pass per i lavoratori

E’ stato un fiume in piena il Dottor Fabio Foti. Il noto virologo reggino, nella splendida location dell’Hotel Medinblu non solo ha rivelato un’oscura vicenda sull’invio a Reggio Calabria di 70.000 tamponi farlocchi in piena emergenza Covid-19 da parte del Governo centrale, ma ha anche analizzato la pandemia a livello nazionale e discutendo sulle attuali scelte politiche. Sulla terza dose del vaccino spiega: “è necessaria per i pazienti immunocompromessi e fragili che hanno avuto un calo degli anticorpi. Io ad esempio al momento non sono un candidato a riceverla, ho il valore degli anticorpi a 650, circa la metà rispetto a quando ho ricevuto la doppia dose a gennaio, è un buon livello di protezione. Magari tra qualche mese sarà necessario il richiamo, non bisogna non massificare niente. Sarà come l’influenza, esisterà un vaccino unico per Covid e influenza da assumere una volta l’anno”.

L’esperto è stato molto critico sull’estensione del Green Pass ai lavoratori pubblici e privati: “non bisogna estremizzare, sono un fautore dei diritti costituzionali, questa scelta mi lascia molto perplesso. Sono aperto a discutere, c’è molta gente confusa, non bisogna costringere la gente ma invitarla a ragionare. Arrivare a dire che chi non si vaccina può perdere il lavoro, per me, è una scelta aberrante. Serve un’alta percentuale di gente vaccinata. Va ricordato che un paziente vaccinato può contagiare, questo ormai lo sappiamo, ma con un numero maggiore di vaccinati il virus circola di meno”. Secondo il virologo Foti il Governo adesso dovrebbe iniziare ad allentare alcune misure restrittive, in quanto la copertura in Italia ha raggiunto un livello molto alto. Di seguito il link per l’intervista completa.