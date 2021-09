Vaccini a Messina, via al ciclo delle terze dosi: al Papardo oggi il primo paziente [FOTO]

20 Settembre 2021 17:35

I soggetti più fragili saranno coinvolti in questa prima fase

Oggi all’Ospedale Papardo di Messina è stato vaccinato il primo paziente con la dose addizionale del farmaco anti-Covid. E’ stato il signor Giuseppe a rompere il ghiaccio nella provincia peloritana, la sua puntura è proprio quella che ha dato il via libera del ciclo delle terze dosi, partito poche ore fa negli ospedali della città. Questa dose addizionale si distingue dalla dose “booster”, cioè quella che era somministrata nei prossimi mesi a medici, infermieri e over 80, usata in quel caso per mantenere alte nel tempo le difese immunitarie, nei soggetti delicati come gli anziani o in quelli molto esposti al virus come appunto i camici bianchi e gli operatori sanitari. In questo caso invece si tratta di persone con le difese immunitarie molto basse o praticamente azzerate.

In questa prima fase, quindi, i soggetti coinvolti sono trapiantati, pazienti oncologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure. Pazienti con immunodeficienza primitiva o secondaria e appunto pazienti in dialisi o con insufficienza renale cronica grave.