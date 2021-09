“VaccinArte”, nuovo appuntamento domenica a Castel di Tusa

28 Settembre 2021 10:24

Visite gratuite nel museo albergo “Atelier sul mare” per chi si vaccina, stand con prodotti tipici e una conferenza sul tema “Il vaccino come l’arte: espressione di libertà”. Giornata dedicata a Mario Turrisi, avvocato scomparso prematuramente

Tornano gli appuntamenti del circuito “VaccinArte – scopri, emozionati e vaccinati” con l’obiettivo di coniugare adesione alla campagna vaccinale e valorizzazione delle bellezze e del patrimonio artistico dell’area metropolitana messinese. Il prossimo appuntamento è domenica 3 ottobre a Castel di Tusa (piazza Cesare Battisti) nel museo albergo “Atelier sul mare”, location straordinaria e unica, ormai nota da molto tempo nei tour turistici della Sicilia grazie alla fondazione Fiumara d’arte. La giornata prevede la somministrazione dei vaccini Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson senza necessità di prenotazione a chiunque ancora non si sia vaccinato, dato anche l’avvicinarsi dell’obbligo del green pass previsto dal Governo nazionale per una serie di attività. Contestualmente si terrà una conferenza sul tema “Il vaccino come l’arte: espressione di libertà” cui prenderanno parte il fondatore di Fiumara d’arte Antonio Presti, il sindaco di Tusa Luigi Miceli per i saluti istituzionali e il commissario covid Alberto Firenze per l’introduzione agli argomenti trattati; gli interventi sono affidati alla responsabile ff del Dipartimento di prevenzione Asp Messina Edda Paino, al dirigente Dipartimento di prevenzione Asp Messina sede di Mistretta Umberto Santangelo e al dirigente medico di Chirurgia plastica a Villa Sofia (Palermo) Enzo Marguglio; le conclusioni a cura del commissario straordinario Asp Messina Bernardo Alagna. Chi si vaccinerà potrà visitare gratuitamente le meravigliose stanze artistiche dell’Atelier nate dall’intuizione, dalla creatività, dall’estro di Presti, mecenate culturale cui la stampa internazionale ha sempre dedicato ampio spazio. La giornata sarà dedicata a Mario Turrisi, giovane avvocato di Tusa, venuto a mancare prematuramente qualche mese fa in coincidenza con la somministrazione del vaccino per cause ancora da accertare. L’iniziativa sarà arricchita dall’allestimento di alcuni stand di aziende locali che proporranno degustazioni di prodotti tipici. L’evento ideato dall’Ufficio emergenza covid di Messina insieme con lo staff della direzione generale dell’Asp Messina, è patrocinato da Regione Siciliana, Asp Messina, Consorzio intercomunale Valle dell’Halaesa, Comune di Tusa, Fondazione Antonio Presti – Fiumara d’Arte, Lions Clubs International Mistretta Nebrodi, AVIS Mistretta, Pro Loco di Tusa, CARS, Misericordia di Tusa, associazione Carabinieri in congedo di Tusa e AISSB (Associazione italiana Studenti scienze biologiche).