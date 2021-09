Va.Bene: in Hitachi Rail il benessere delle persone è al centro del business

13 Settembre 2021 13:18

Parte Va.Bene – Valore e Benessere – il progetto che Hitachi Rail fornirà ai propri dipendenti per dare una concreta risposta alle diverse e numerose problematiche quotidiane, che possono incidere sulla qualità della propria vita sia professionale sia personale. A partire da oggi, infatti, è a disposizione di tutti i dipendenti un programma completo di assistenza che comprende sia un servizio professionale di ascolto e sostegno emotivo – a distanza e in presenza-, sia un supporto legale, fiscale e socio assistenziale.

Il servizio di supporto psicologico è anonimo e confidenziale ed è erogato da specialisti del settore. Prevede la possibilità di fissare appuntamenti per sedute in presenza con professionisti che operano nel proprio comune di residenza o preferenza. Inoltre è stato attivato un numero verde, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, contattando il quale non solo i dipendenti ma anche i loro familiari più stretti, potranno usufruire del servizio a distanza di ascolto, senza appuntamento e in totale anonimato grazie alla possibilità di utilizzare uno pseudonimo.

Il servizio di informativa legale, fiscale e socio assistenziale, è elargito da avvocati e commercialisti iscritti ai relativi albi professionali o esperti nel settore socio assistenziale. Questo supporto consentirà di ottenere informazioni legali di prima necessità sia in merito alla normativa che disciplina fatti e situazioni della vita privata, sia informazioni in materia fiscale e contributiva.

“Per tutti, di facile accesso, anonimo e altamente professionale – sottolinea Cristiana Cusani, direttore Risorse Umane Italia – questi gli elementi del supporto offerto alle nostre persone. Contestualmente ci siamo spinti ancora oltre mettendo il servizio di ascolto e consulenza psicologica a disposizione non solo dei nostri dipendenti ma anche dei loro familiari più stretti. Il progetto Va.Bene rientra nel programma di People Caring, in corso in azienda, basato sul benessere della persona a 360 gradi e quindi sull’ottimizzazione del rapporto lavoro/vita privata”.

“Un business vincente – afferma Ulderigo Zona, Executive Officer, Hitachi Rail – mette al centro il benessere del singolo dipendente, condizione indispensabile per raggiungere anche le mete più ambiziose. Ecco perché in Hitachi Rail abbiamo una visione di sostenibilità che va oltre i contenuti ambientali e punta ad un continuo miglioramento della qualità della vita”.