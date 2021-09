US Open, i risultati del secondo turno: Berrettini e Seppi avanti, Trevisan eliminata

2 Settembre 2021 23:44

I risultati dei match del secondo turno degli US Open: Berrettini e Seppi superano Moutet e Hurkacz con un doppio 1-3, al femminile Martina Trevisan si arrende a Belinda Bencic

Matteo Berrettini e Andreas Seppi accedono al terzo turno degli US Open. I due tennisti italiani ottengono due vittorie in 4 set staccando il pass per i sedicesimi dell’ultimo Slam stagionale. Berrettini, numero 8 al mondo, ha avuto la meglio in 3 ore e 22 minuti di gioco contro il francese Corentin Moutet (88 ATP) in 4 set conclusi 6-7 (2-7) / 6-4 / 4-6 / 3-6. Andreas Seppi, numero 89 del ranking maschile, ha sconfitto il giovane e talentuoso polacco Hubert Hurkacz in 2 ore e 52 minuti di gioco distribuite in 4 set conclusi 6-2 / 4-6 / 4-6 / 6-7 (6-8). Brutte notizie al femminile: Martina Trevisan, ultima italiana rimasta in tabellone dopo i ko di Giorgi, Errani e Paolini, è stata sconfitta in 73 minuti di gioco dalla numero 12 al mondo Belinda Bencic (6-3 / 6-1). Dopo due turni non ci sono più italiane nel tabellone.