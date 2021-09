UniMe consolida la sua posizione nella classifica “World University Ranking 2022”

L’altro indicatore singolo è relativo al fatturato derivato dalla collaborazione con le imprese.

–Ricerca composto da: i risultati del loro sondaggio accademico per la ricerca, il fatturato della ricerca, la produttività della ricerca (quest’ultimo deriva a sua volta dal numero di pubblicazioni totali su Scopus scalato per il numero di docenti dichiarati da ogni università e normalizzato per discipline);

Come si ricorderà, inoltre, l’Ateneo peloritano si era classificato nella fascia 801-1000 per il QS World University Rankings 2022, tra le oltre 1300 Università rientrate nella graduatoria. UniMe aveva centrato inoltre la 25ª posizione (parimerito) a livello nazionale. Poi ancora, nei giorni scorsi, l’Università di Messina si era anche classificata nella posizione 701-800 – guadagnando una fascia superiore rispetto allo scorso anno – nella prestigiosa classifica dell’Academic Ranking of World Universities, considerata una delle tre piu’ importanti del panorama internazionale insieme a QS e THE. “Esprimo grande soddisfazione per i risultati ottenuti negli ultimi 3 anni – ha detto il rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea – si tratta di una grande conferma per l’Ateneo, che consolida la sua posizione nei più prestigiosi ranking universitari. Il mio ringraziamento continua ad andare a tutta la Comunità accademica, il cui impegno è stato premiato; senza gli sforzi di tutti, infatti, sarebbe stato impossibile ottenere questi grandi traguardi che ci spronano ad andare avanti con grande tenacia”.