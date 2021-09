Ufficiale, a giugno si gioca Italia-Argentina: gli Azzurri campioni d’Europa sfideranno i vincitori della Copa America

28 Settembre 2021 17:33

“L’organizzazione di questa partita fa parte dell’espansione della cooperazione tra CONMEBOL e UEFA”, si apprende dal comunicato della federazione americana

Adesso è ufficiale. Nel giugno 2022, in una sede ancora da definire, andrà in scena la partita tra Italia e Argentina. Di fronte la vincitrice dell’ultimo Europeo contro la squadra che ha vinto l’ultima Copa America. A renderlo noto nel pomeriggio la CONMEBOL, che diramato un comunicato per diffondere la notizia di cui si stava già discutendo da qualche settimana. “L’organizzazione di questa partita – si legge – fa parte dell’espansione della cooperazione tra CONMEBOL e UEFA, che include in particolare le categorie di calcio femminile, futsal e giovanile, lo scambio di arbitri e programmi di formazione tecnica. L’accordo raggiunto da entrambe le organizzazioni copre attualmente tre edizioni di questo match tra i rispettivi vincitori continentali, e prevede anche l’apertura di un ufficio congiunto a Londra, che avrà il compito di coordinare progetti di interesse comune”.