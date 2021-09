2 Settembre 2021 17:45

Stava lavorando in un terreno con il bobcat, quando avrebbe perso il controllo precipitando in un dirupo. È morto così Santino Ciulla, 50 anni, ritrovato dopo il tragico incidente che si è verificato questa mattina nel comune di Itala Superiore, precisamente in località Monte Scuderi, in provincia di Messina. L’operaio lavorava sul posto per una ditta di Nizza di Sicilia, comune di cui era originario dell’uomo, e stava eseguendo interventi per conto del comune di Mongiuffi.