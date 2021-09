Tragedia a Cosenza: 15enne muore schiacciato da un trattore, inutili i tentativi di rianimarlo

15 Settembre 2021 11:57

Tragedia a Cosenza, ragazzo di 15 anni muore schiacciato da un trattore: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari

Cosenza sconvolta da un’immane tragedia. Nella mattinata odierna, sulla via provinciale per Cellara, un piccolo centro del Savuto, un giovane ragazzo di 15 anni è morto mentre si trovava su un trattore. Il mezzo si è ribaltato improvvisamente e il ragazzo è rimasto schiacciato, morendo poco dopo. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dell’equipe del 118, intervenuta prontamente. Sul posto anche i vigili del fuoco con autogru. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire chi fosse alla guida del mezzo.