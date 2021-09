Tennistavolo, la Top Spin Messina verso lo storico esordio in Champions League

13 Settembre 2021 10:17

Appuntamento in Russia, a Verkhnaya Pyshma, da mercoledì 15 a venerdì 17 settembre, per il primo turno della massima competizione continentale. La squadra allenata da Wang Hong Liang, inserita nel gruppo C, affronterà TTC Enfireex Ostrava, TTSC UMMC-ELEM e K.S. Dekorglass Dzialdowo

Con il primo turno di Champions League scatta ufficialmente per la Top Spin Messina Fontalba la stagione 2021/2022. Sarà l’esordio assoluto nella massima competizione continentale organizzata dall’ETTU (European Table Tennis Union) per la squadra allenata da Wang Hong Liang, già grande protagonista nella scorsa edizione di Europe Cup, chiusa con un brillante terzo posto. L’asticella adesso si alza e cresce di giorno in giorno l’emozione in vista di questo storico debutto. In un clima di entusiasmo il gruppo è partito oggi per raggiungere la lontana Russia, dove da mercoledì 15 a venerdì 17 settembre andranno in scena le gare del girone C. A Verkhnaya Pyshma, località situata 15 km a nord del capoluogo Ekaterinburg, i peloritani affronteranno i padroni di casa del TTSC UMMC-ELEM, i cechi del TTC Enfireex Ostrava e i polacchi del K.S. Dekorglass Dzialdowo.

La Top Spin Messina Fontalba si presenta al via con i nuovi acquisti Matteo Mutti e Yaroslav Zhmudenko che fanno parte del roster insieme ai riconfermati João Monteiro e Marco Rech Daldosso, rispettivamente alla loro terza e quarta stagione di fila con questi colori, segno di grande continuità e attaccamento. Mercoledì 15 settembre, alle 14 (ora locale), 11 CET, il primo incontro in programma, avversario il TTC Enfireex Ostrava. Giovedì 16, alle 19 (16 CET), la sfida con i russi del TTSC UMMC-ELEM e venerdì 17, alle 14 (11 CET), il terzo ed ultimo impegno contro il K.S. Dekorglass Dzialdowo. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Ettu.tv. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per il secondo turno della Champions League, mentre terza e quarta finiranno in Europe Cup.

Il presidente Giuseppe Quartuccio è carico: “È tutto pronto per questo evento storico per la nostra squadra. I ragazzi sono ansiosi di giocare. Non appena è arrivato a Messina – prima della partenza per la Russia – Yaroslav Zhmudenko ha voluto subito allenarsi. Andiamo ad affrontare questa prima fase della Champions League certamente non per fare i comprimari. Faremo, quindi, di tutto per ottenere la qualificazione al secondo turno”.

Dopo la prima fase di Champions League la Top Spin Messina Fontalba inizierà il suo cammino in campo nazionale. Giovedì 7 ottobre, alle ore 18, in palio il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana, da disputare a Carrara contro l’Apuania. La giornata inaugurale di Serie A1, invece, vedrà la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio impegnata domenica 10 ottobre, alle 10.15, sempre in trasferta contro Il Circolo Prato 2010. (Messina, 12 settembre 2021)

Date e orari degli incontri del gruppo C di Champions League