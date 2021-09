Tennis: Us Open, Seppi ko al 3° turno

4 Settembre 2021 20:42

New York, 4 set. – (Adnkronos) – Si ferma al terzo turno la corsa di Andreas Seppi allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam. L’altoatesino, numero 89 del mondo, cede al tedesco Oscar Otte, numero 144 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-4, 2-6, 7-5 in due ore e 33 minuti.